Weihnachtszeit Belebte Innenstädte am ersten Adventswochenende in NRW Von dpa | 26.11.2022, 15:47 Uhr

Bummeln, Glühwein trinken oder die ersten Weihnachtsgeschenke besorgen: Zahlreiche Menschen sind vor dem 1. Advent in die Innenstädte von Nordrhein-Westfalen geströmt. Sowohl in Düsseldorf und Köln als auch in Dortmund waren die Zentren am Samstagnachmittag sehr gut besucht, wie die Leitstellen der Polizei bestätigten. „Die Stadt ist voll. Wir bemerken auf jeden Fall eine höhere Frequentierung“, sagte etwa ein Sprecher in Köln. Es seien mehr Menschen unterwegs als sonst. Eine erhöhte Zahl an polizeilichen Einsätze gebe es bislang nicht.