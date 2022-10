Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Ennepe-Ruhr-Kreis Beim Spielen von Auto angefahren: Kind schwer verletzt Von dpa | 17.10.2022, 13:24 Uhr

Ein elf Jahre alter Junge ist beim Spielen im Ennepe-Ruhr-Kreis von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Das Kind sei plötzlich zwischen zwei am linken Straßenrand geparkten Autos rückwärts auf die Straße gelaufen, teilte die Polizei am Montag mit. Der Elfjährige wurde daraufhin vom Auto eines 62-Jährigen erfasst. Er kam nach dem Unfall am Sonntag ins Krankenhaus. Hinweise darauf, dass der Autofahrer zu schnell unterwegs gewesen sein könnte, gibt es laut Polizei nicht.