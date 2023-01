Konfettiregen im Karneval Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild up-down up-down Karneval Beim Rosenmontagszug dürfen keine Kamellen im Rhein landen Von dpa | 31.01.2023, 14:10 Uhr

Beim Kölner Rosenmontagszug gilt für Karnevalisten in diesem Jahr ein strenges Verbot, Kamelle - also Süßigkeiten - in den Rhein zu werfen. Notwendig ist diese Maßnahme, weil der Umzug 2023 zum ersten Mal in seiner Geschichte den Fluss überquert, auf der Deutzer Brücke. Wurffreudige Karnevalsgesellschaften, die im Zug mitlaufen und fahren, kommen dem Gewässer dadurch sehr nahe.