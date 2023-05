Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Düren Beifahrer in Wohnmobil stirbt nach Frontalzusammenstoß Von dpa | 20.05.2023, 11:51 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in einem Kreisverkehr in Vettweiß bei Düren ist der Beifahrer eines Wohnmobils gestorben. Der Fahrer eines Autos und die Fahrerin des Wohnmobils wurden laut Polizei mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht.