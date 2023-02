Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Festnahmen Bei Probefahrten: Autos in mehreren Bundesländern ergaunert Von dpa | 13.02.2023, 15:18 Uhr

Mit gefälschten Papieren soll ein Duo in mehreren Bundesländern Autos im Wert von mehr als 700.000 Euro ergaunert haben. Die Männer hätten für Probefahrten mit teuren Gebrauchtwagen immer gefälschte Papiere vorgelegt, teilte die Polizei in Wesel am Montag mit.