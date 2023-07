Gerichtssaal Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down Kündigung Bei Firmenfeier in Rhein gesprungen: Prozess um Rauswurf Von dpa | 17.07.2023, 17:38 Uhr | Update vor 12 Min.

Rechtfertigt ein Sprung in den Rhein während einer Firmenfeier die Kündigung eines Angestellten? Das muss das Landesarbeitsgericht in Düsseldorf an diesem Dienstag (13.30 Uhr) klären. Dort wird der Fall des Mitarbeiters eines Aufzugherstellers verhandelt. Dem Mann war im vergangenen September fristlos gekündigt worden, weil bei einer Betriebsfeier am Kölner Rheinufer von einem Party-Schiff in den Fluss gesprungen sein soll. Vorher habe er Kokain konsumiert, warf ihm sein Arbeitgeber vor.