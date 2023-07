Blaulicht Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Wuppertal Befürchtungen bestätigt: Gesuchter nicht zurückgekehrt Von dpa | 20.07.2023, 14:51 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Befürchtungen nach der umstrittenen Polizeiaktion in Wuppertal haben sich bestätigt: Ein gesuchter mutmaßlicher Goldschmuggler ist von seiner behördlich genehmigten Auslandsreise nicht zurückgekehrt. „Er hat offenbar keine Lust, sich hier verhaften zu lassen“, sagte ein Sprecher der Wuppertaler Staatsanwaltschaft am Donnerstag auf Anfrage. „Wir wissen, wo er sich in der Türkei aufhält und haben über seinen Anwalt Kontakt zu ihm.“ Die „Westdeutsche Zeitung“ hatte zuvor berichtet.