Spezialeinheiten Bedrohung mit Messer: 23-Jähriger festgenommen Von dpa | 03.08.2023, 22:58 Uhr

Ein 23-Jähriger soll in Wuppertal drei Menschen mit einem Messer bedroht haben. Am frühen Donnerstagabend habe es laut Zeugenaussagen in der Wiesenstraße einen Streit gegeben, teilte die Polizei mit. Bei ihrem Eintreffen hätten die Beamten aber weder die Geschädigten noch den Verdächtigen angetroffen - dieser sei in ein Haus in der Wiesenstraße geflüchtet. Spezialeinheiten drangen den Informationen zufolge schließlich in die Wohnung ein und nahmen den 23-Jährigen fest.