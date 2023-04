Bayer AG Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Talkum-Puder Bayer siegt gegen Merck & Co im Streit um Haftungsrisiken Von dpa | 04.04.2023, 10:03 Uhr

Bayer hat in einem Rechtsstreit mit der US-amerikanischen Merck & Co einen Erfolg erzielt. Dabei ging es um Haftungsrisiken im Zusammenhang mit asbestbelastetem Talkum-Puder. Die Leverkusener hatten 2014 das Konsumgütergeschäft der US-Amerikaner mit Marken wie Dr. Scholl’s übernommen. Merck & Co wollte vor Gericht durchsetzen, die entsprechenden Risiken nach Ablauf einer Frist im Jahr 2021 an Bayer weiterreichen zu können - auch für die Zeit vor der Übernahme. Ein Richter im US-Bundesstaat Delaware wies dies am Montagabend aber zurück.