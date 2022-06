ARCHIV - Das Bayer-Kreuz leuchtet in der Dämmerung. Foto: Oliver Berg/dpa FOTO: Oliver Berg Chemie Bayer setzt sich in weiterem Glyphosat-Prozess durch Von dpa | 10.06.2022, 10:36 Uhr

Der Pharma- und Agrarchemie-Konzern Bayer hat in den USA einen weiteren Prozess um angebliche Krebsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat gewonnen. Die Jury eines Gerichts in Kansas City im Bundesstaat Missouri entschied am Donnerstag (Ortszeit) zugunsten des Dax-Unternehmens und urteilte, dass das Herbizid nicht für die Erkrankung des Klägers Allan Shelton verantwortlich zu machen sei. Bayer begrüßte dies, sprach Shelton aber zugleich Mitgefühl aus.