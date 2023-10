Verkehrsunfälle Baumstamm bohrt sich durch Windschutzscheibe Von dpa | 06.10.2023, 15:22 Uhr | Update vor 25 Min. Unfall Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Eine Autofahrerin in Lübbecke an der Landesgrenze zu Niedersachsen hatte nach Überzeugung der Polizei am Donnerstag gleich mehrere Schutzengel. Ein Baumstamm hatte sich in die Windschutzscheibe des Autos der 29-Jährigen aus Hille gebohrt. Der Stamm trat am Fenster der hinteren rechten Tür des Wagens wieder heraus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Fahrerin wurde nicht verletzt.