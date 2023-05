Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z up-down up-down Brände Baumsamen brennen in Hürther Waldstück Von dpa | 28.05.2023, 16:05 Uhr

In einem Wald in Hürth (Rhein-Erft-Kreis) hat sich sogenannter Pappelflaum zu einem Brand entzündet. Dabei entstanden am Samstag mehrere Brandnester, die auch auf das Unterholz übergriffen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr in Hürth am Sonntag. Bei Pappelflaum handelt es sich um in weißen Flaum eingebettete Samen von Pappelbäumen - der Samen ist leicht entflammbar und kann sich etwa durch weggeworfene Zigarettenkippen schnell entzünden.