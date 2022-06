Ina Scharrenbach (CDU), Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitales. Foto: Marius Becker/dpa FOTO: Marius Becker up-down up-down Landtag Bauministerin Scharrenbach nun auch Landtagsabgeordnete Von dpa | 30.06.2022, 10:55 Uhr

Die wieder zur Bau - und Kommunalministerin ernannte Ina Scharrenbach ist jetzt auch Abgeordnete im nordrhein-westfälischen Landtag. Die CDU-Politikerin wurde am Donnerstag im Plenum vereidigt. Scharrenbach war nachträglich als Abgeordnete in den Landtag eingezogen: Weil der Paderborner CDU-Abgeordnete Daniel Sieveke als Staatssekretär in Scharrenbachs Ministerium wechselt, wurde ein Mandat frei. Die 45 Jahre alte Scharrenbach war Mitte Mai bei der Landtagswahl im Wahlkreis Unna II dem ehemaligen SPD-Arbeits- und Sozialminister Rainer Schmeltzer unterlegen und hatte den Direkteinzug in den Landtag verpasst.