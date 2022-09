Justitia Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down Köln Baumarkt-Unfall: Ermittlungen gegen Mitarbeiter eingestellt Von dpa | 15.09.2022, 11:45 Uhr

Gut zweieinhalb Jahre nach dem tödlichen Unfall eines Rentners in einem Kölner Baumarkt hat die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren gegen zwei Beschuldigte eingestellt. Die beiden Baumarkt-Mitarbeiter müssten Geldauflagen in vier- und fünfstelliger Höhe an gemeinnützige Einrichtungen zahlen, sagte ein Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft am Donnerstag. Der Rentner war Ende 2019 in der Materialausgabe des Marktes von herabfallenden Rigips-Platten erschlagen worden.