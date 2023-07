Baugerüst auf Schulgelände eingestürzt Foto: Sebastian Klemm/dpa up-down up-down Rhein-Erft-Kreis Baugerüst auf Schulgelände eingestürzt: Zwei Verletzte Von dpa | 28.07.2023, 15:26 Uhr | Update vor 2 Std.

Auf einem Schulgelände in Hürth bei Köln ist am Freitag ein Baugerüst eingestürzt. Dabei seien zwei Arbeiter leicht verletzt worden, sagte eine Sprecherin der Polizei am Nachmittag. Ein 54-Jähriger sei zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden. Der zweite Verletzte, ein 19-Jähriger, habe nicht ins Krankenhaus gemusst. Nach dem jüngeren Mann sei nach dem Einsturz zunächst gesucht worden, da er vom Gelände gelaufen sei. Er sei etwas später angetroffen worden.