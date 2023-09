Unfälle Baufahrzeug kippt um - Fünf Arbeiter in Paderborn verletzt Von dpa | 08.09.2023, 13:38 Uhr | Update vor 57 Min. Fahrbahnbaustelle Foto: Jan Woitas/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein Baufahrzeug ist in Paderborn auf die Seite gekippt, weil der Fahrer von der Sonne geblendet war - fünf Arbeiter wurden verletzt. Die Männer waren in dem Kleinlaster am Freitag auf einer Fahrbahnbaustelle unterwegs zu ihrem Einsatzort, als der Fahrer eine Schutthalde zu spät bemerkte, wie die Polizei mitteilte. Das Fahrzeug prallte gegen die aufgeschütteten Asphaltreste, kippte auf die Seite und gegen die Leitplanken der Fahrbahn. Die Insassen, die den Kleinlaster noch selbstständig verlassen konnten, kamen alle ins Krankenhaus. Zwei konnten die Klinik schnell wieder verlassen, drei wurden mit schweren Verletzungen weiter behandelt.