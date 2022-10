Baustelle Foto: Jan Woitas/zb/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Bauarbeiten auf der A30 zwischen Rheine-Nord und Salzbergen Von dpa | 11.10.2022, 14:17 Uhr

Autofahrer müssen vom 14. Oktober bis voraussichtlich zum 19. Dezember auf der Autobahn 30 mit Behinderungen wegen Bauarbeiten rechnen. Zwischen den Anschlussstellen Rheine-Nord in Nordrhein-Westfalen und Salzbergen im Emsland werde die Fahrbahn saniert - auf einer Länge von knapp sieben Kilometern und in beiden Fahrtrichtungen, teilte die Niederlassung Westfalen der Autobahn GmbH des Bundes am Dienstag mit. In Richtung Amsterdam sei im gesamten Zeitraum in Rheine-Nord kein Auffahren möglich, die Ausfahrt bleibe offen. In Richtung Hannover werde die Anschlussstelle in dieser Zeit gesperrt.