Verkehr Bauarbeiten auf A3 im Ruhrgebiet - Sperrungen am Wochenende Von dpa | 09.11.2022, 07:07 Uhr

Die Autobahn 3 wird am kommenden Wochenende im Ruhrgebiet in Fahrtrichtung Köln gesperrt. In der Zeit werden im Bereich des Autobahnkreuzes Duisburg-Kaiserberg neue Fahrbahndecken eingebaut, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Konkret wird die A3 zwischen dem Kreuz Oberhausen-West und dem Kreuz Kaiserberg von Freitag, 20.00 Uhr, bis Montag, 5.00 Uhr, gesperrt.