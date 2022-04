ARCHIV - Ein Spielball liegt auf dem Platz. Foto: Tobias Hase/dpa/Symbolbild FOTO: Tobias Hase Basketball-EM Basketballer bekräftigen Medaillenziel bei EM Von dpa | 29.04.2022, 13:04 Uhr

Deutschlands Basketballer haben ihr Medaillenziel gut vier Monate vor der Heim-EM in Köln und Berlin deutlich bekräftigt. „Das Ziel ist, bei der EM aufs Podium zu kommen und eine Medaille zu holen. Wir haben großes Potenzial mit diesem Team, darum ist es in meinen Augen ein sehr realistisches Ziel“, sagte Bundestrainer Gordon Herbert am Freitag bei einem EM-Medientermin in Köln. Auch Verbandspräsident Ingo Weiss ist optimistisch. „Wenn wir nach Berlin kommen, ist alles möglich. Der Bundestrainer hat vorgegeben, er will eine Medaille gewinnen. Ich habe da nichts dagegen.“