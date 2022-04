ARCHIV - Dennis Schröder spielt einen Pass. Foto: Matt York/AP/dpa/Archivbild FOTO: Matt York Basketball Basketball-Star Schröder: ab Juni für Nationalteam Von dpa | 29.04.2022, 12:28 Uhr

Basketball-Star Dennis Schröder will schon bei den nächsten WM-Qualifikationsspielen Ende Juni und Anfang Juli für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen. Dies sagte Bundestrainer Gordon Herbert am Freitag in Köln. „Er will im Juni-Fenster für das Nationalteam spielen. Wir hatten erst vor ein paar Tagen Kontakt. Wir sind sehr erfreut darüber. Er kann für uns der Unterschiedsspieler sein“, sagte Herbert über den 28 Jahre alten Aufbauspieler von den Houston Rockets.