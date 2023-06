Gesprengter Geldautomat Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Bankfiliale bei Geldautomatensprengung verwüstet Von dpa | 09.06.2023, 09:31 Uhr

Bislang unbekannte Täter haben in Monheim am Rhein einen Geldautomaten gesprengt und damit eine Bankfiliale verwüstet. Eingangstür und Fenster seien zerstört worden, im Inneren sei die Deckenverkleidung teils heruntergefallen, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Täter flüchteten demnach nach der Detonation in der Nacht zum Donnerstag. Wie viel Geld sie erbeuten konnten, blieb zunächst unklar.