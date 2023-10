Kriminalität Bande soll landesweit Schließfächer aufgebrochen haben Von dpa | 02.10.2023, 15:38 Uhr | Update vor 1 Std. Polizei Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild up-down up-down

Eine neunköpfige Bande aus dem Raum Gütersloh soll landesweit in Sparkassenfilialen eingebrochen sein und mehr als 1000 Schließfächer aufgebrochen haben. Gegen sechs der neun Verdächtigen im Alter zwischen 20 und 46 Jahren habe ein Ermittlungsrichter Untersuchungshaft angeordnet, teilten die Polizei in Hamm und die Staatsanwaltschaft in Dortmund am Montag mit. Gegen sie werde wegen schweren Bandendiebstahls ermittelt.