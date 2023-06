Rettungsstelle Foto: Jens Kalaene/zb/dpa/Symbolbild up-down up-down Mönchengladbach Balkon bricht ab und stürzt in Garten: Zwei Schwerverletzte Von dpa | 29.06.2023, 22:28 Uhr

Beim Abbruch eines Balkons im Mönchengladbacher Stadtteil Dahl sind zwei Frauen schwer verletzt worden. Der Balkon im ersten Obergeschoss eines Bürogebäudes sei am Abend unvermittelt abgebrochen, in den Vorgarten gestürzt und habe dabei die Beine einer der Verletzten eingeklemmt, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit. Die beiden Frauen sollen zum Zeitpunkt des Unfalls auf dem Balkon gestanden haben.