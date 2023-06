Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Notfälle Balkon bricht ab: Polizei in Mönchengladbach ermittelt Von dpa | 30.06.2023, 08:09 Uhr

Nach dem Abbruch eines Balkons von einem Bürogebäude in Mönchengladbach hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Der Balkon im ersten Obergeschoss war am Donnerstagabend plötzlich abgebrochen und in den Vorgarten gestürzt. Dabei wurden zwei Frauen verletzt, die zum Zeitpunkt des Unfalls auf dem Balkon standen. Bei einer der Verletzten waren die Beine laut Feuerwehr eingeklemmt. Die Polizei ermittelt nun die Ursachen des Balkonabbruchs und sucht Zeugen des Vorfalls.