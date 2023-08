Geschichte Baldeneysee feiert 90.: Vom „Flussklärwerk“ zum Ausflugsziel Von dpa | 18.08.2023, 06:56 Uhr | Update vor 24 Min. Baldeneysee feiert 90. Geburtstag Foto: Federico Gambarini/dpa up-down up-down

Mit einem ganztägigen Programm und voraussichtlich Zehntausenden Besuchern feiert die Stadt Essen am Samstag den 90. Geburtstag des Baldeneysees im Süden der Stadt. 1933 sollte der See aus der aufgestauten Ruhr vor allem als Flusskläranlage die Gewässerqualität verbessern. Außerdem wird am Stauwehr Strom erzeugt. Heute ist der See eines der wichtigsten Naherholungs- und Ausflugsziele im Ruhrgebiet. Angler, Segler und Ruderer nutzen den Stausee, der knapp 14 Kilometer lange Weg um den See ist beliebt bei Spaziergängern, Joggern, Radfahrern und Skatern. Es gibt große Konzerte am See. Eine Auswertung von Handydaten ergab allein im Jahr 2019 rund 7,9 Millionen See-Besucher.