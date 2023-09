Verkehr Bahnverkehr nach Störung an Dortmunder Hauptbahnhof regulär Von dpa | 07.09.2023, 06:45 Uhr | Update vor 1 Std. Gleise im Gleisbett Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bahnreisende müssen am Donnerstagmorgen nicht mehr mit Störungen des Zugverkehrs am Dortmunder Hauptbahnhof rechnen. Ein Schaden an der Oberleitung hatte den Verkehr am Mittwochabend mehrere Stunden lang lahmgelegt, wie die Deutsche Bahn auf X (ehemals Twitter) mitteilte. In weiten Teilen des Ruhrgebiets war es zu Verspätungen und Zugausfällen gekommen.