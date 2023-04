Bahnhof Langerfeld Foto: Roberto Pfeil/dpa up-down up-down Verkehr Bahnstrecke in Wuppertal nach Güterwaggon-Unfall repariert Von dpa | 06.04.2023, 07:42 Uhr

Nach dem Güterwaggon-Unfall in Wuppertal vom Montag hat die Bahn die Strecke am frühen Donnerstagmorgen wieder hergestellt. „Die Reparaturarbeiten wurden gegen zwei Uhr morgens abgeschlossen. Inzwischen verkehren alle Züge wieder regulär“, sagte ein Bahnsprecher am Donnerstagmorgen. Es geben keine Behinderungen mehr.