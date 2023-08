Oberhausen - Emmerich Bahn sperrt Zugstrecke am Niederrhein für Bauarbeiten Von dpa | 19.08.2023, 13:22 Uhr | Update vor 30 Min. Ein Regionalzug Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down

Am Niederrhein zwischen Oberhausen und Emmerich fährt in den kommenden Wochen kein Zug mehr. Die Bahn baut an einer wichtigen Güterstrecke. Für Pendler bedeutet das erstmal Geduld im Schienenersatzverkehr.