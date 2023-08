Bahnverkehr Bahn sperrt in Herbstferien Strecken rund um Duisburg Von dpa | 29.08.2023, 11:11 Uhr | Update vor 35 Min. Bahn sperrt in Herbstferien wichtige Strecken rund um Duisburg Foto: Oliver Berg/dpa up-down up-down

Die Bahn stoppt in den NRW-Herbstferien erneut fast den kompletten Zugverkehr zwischen dem westlichen Ruhrgebiet und dem Rheinland. Hintergrund seien umfangreiche Bauarbeiten rund um Duisburg, teilte die Bahn am Dienstag mit. Für Pendler im Nahverkehr fahren ab Ende September zwei Wochen lang zwischen den Großstädten Essen, Duisburg, Oberhausen und Düsseldorf Ersatzbusse. Fernzüge werden umgeleitet - etwa in Duisburg, Essen und Bochum hält kaum ein ICE. Auch in Düsseldorf fallen zahlreiche Züge aus.