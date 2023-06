Bahnbrücke über Emscher Foto: ---/Stadt Dinslaken/dpa up-down up-down Landkreis Wesel Bahn: Schneller Abriss von Emscher-Bahnbrücke geplant Von dpa | 26.06.2023, 12:42 Uhr

Die nach starken Regenfällen abgesackte Eisenbahnbrücke über die Emscher soll so schnell wie möglich abgerissen werden. Daran werde gemeinsam mit Partnern gearbeitet, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn NRW am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. So gehe es etwa darum, einen Zugang zu bauen und Großgerät heranzuführen. „All das läuft jetzt unter Hochdruck“, schilderte die Bahn-Sprecherin. Einen Zeitpunkt konnte sie noch nicht nennen. Auswirkungen auf den Personenverkehr gebe es nicht. Über die Eisenbahnbrücke führe eine eingleisige Güterzugstrecke.