Deutsche Bahn Foto: Bodo Marks/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa/Archivbild up-down up-down LKA Bahn-Sabotage: Staatsschutz in Berlin ermittelt Von dpa | 09.10.2022, 11:21 Uhr

Der Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin hat die Ermittlungen zur folgenschweren Bahn-Sabotage übernommen. Am Samstag hatten Unbekannte wichtige Kommunikationskabel der Deutschen Bahn in Berlin-Hohenschönhausen und auch in Nordrhein-Westfalen zerstört und so für Chaos gesorgt. „Der Staatsschutz des LKA hat die Ermittlungen übernommen“, sagte nun eine Sprecherin der Berliner Polizei am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte der „Spiegel“ darüber berichtet.