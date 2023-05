Zugausfall Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Bahn rechnet mit Zugausfällen trotz Streikabsage Von dpa | 14.05.2023, 14:57 Uhr

Trotz des kurzfristig abgewendeten bundesweiten Bahnstreiks dürfte es in Nordrhein-Westfalen an diesem Montag zu erheblichen Beeinträchtigungen im Zugverkehr kommen. Die Bahn rechnete am Sonntag mit einem Ausfall von jeder dritten Zugverbindung. Auch im Regionalverkehr werde es Einschränkungen und Zugausfälle geben.