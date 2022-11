Deutsche Bahn Foto: Bernd Thissen/dpa/Symbolbild up-down up-down Fernverkehr Bahn: Dortmund - Münster ab April wieder im Stundentakt Von dpa | 29.11.2022, 13:12 Uhr

Aufatmen für Bahnkunden im östlichen Ruhrgebiet: Fünf Jahre nach ersten Einschränkungen im Fernverkehr auf der Strecke von Münster nach Dortmund will die Bahn ab dem 15. April 2023 die Züge mehrerer IC- und ICE-Linien wieder im Stundentakt rollen lassen. Das teilte die Bahn am Dienstag in Düsseldorf mit. 2018 hatte die Bahn nach witterungsbedingten Schäden nach dem Dürresommer 2018 am Bahndamm bei Werne und Ascheberg Züge einiger Linien über Gelsenkirchen umgeleitet. Nachdem die Strecke im Herbst 2020 saniert war, blieb es bei der Einschränkung im Fernverkehr, weil die Bahngleise im Dortmunder Hauptbahnhof über mehrere Jahre erneuert wurden.