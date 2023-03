Krankenwagen Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Rhein-Erft-Kreis Baggerschaufel fällt ab und erschlägt Bauarbeiter Von dpa | 22.03.2023, 16:13 Uhr

In Pulheim bei Köln hat sich am Mittwoch die Schaufel eines Kleinbaggers gelöst und ist auf einen Bauarbeiter gefallen. Der 29-Jährige sei noch an der Unfallstelle gestorben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Er hatte ersten Erkenntnissen zufolge mit einem 32 Jahre alten Kollegen auf einem Feld an der Landesstraße 91 gearbeitet. Kriminalbeamte wollen nun klären, wie sich die Schaufel lösen konnte.