Unfälle Baggerfahrer zerstört Oberleitung: Regionalstrecke gesperrt Von dpa | 13.09.2023, 09:30 Uhr | Update vor 1 Std. Gleise im Gleisbett Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild up-down up-down

Nachdem ein Baggerfahrer versehentlich eine Oberleitung an einem Bahnübergang in Castrop-Rauxel zerstört hat, ist dort der Regionalverkehr in eine Richtung gesperrt. Es werde mindestens mehrere Tage dauern, bis die Strecke von Dortmund nach Gelsenkirchen wieder freigegeben werde, sagte eine Bahnsprecherin am Mittwochmorgen in Düsseldorf. Nur ein Gleis ist betroffen, auf dem Gleis daneben rollen die Züge ganz normal in die andere Richtung. Der RE3 wird umgeleitet und der RE32 wendet schon in Castrop-Rauxel. Fernverkehr gibt es auf der Strecke nicht.