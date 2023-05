Rettungswagen Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Hamm Bagger erfasst Achtjährige: Und fährt davon Von dpa | 12.05.2023, 07:02 Uhr

Ein achtjähriges Mädchen ist von einem Bagger in Hamm an einer Kreuzung erfasst und leicht verletzt worden. Der unbekannte Mann am Steuer sei nach dem Unfall am Donnerstag weitergefahren, ohne sich um das Kind zu kümmern, teilte die Polizei mit. Der Bagger hatte das Mädchen demnach beim Rechtsabbiegen angefahren. Es kam ins Krankenhaus, wurde aber nach ambulanter Behandlung wieder entlassen.