Nach der Pannenreise von Außenministerin Annalena Baerbock ist der betroffene Airbus 340 nach Deutschland zurückgekehrt. Das Flugzeug landete auf dem Flughafen Köln/Bonn, wie ein Sprecher der Luftwaffe bestätigte. „Wir sind froh, dass unser Sorgenkind wieder sicher in Köln gelandet ist. Willkommen zu Hause“, schrieb die Luftwaffe auf der Plattform X (vormals Twitter) zu einem Video der Landung. Das Flugzeug war am Morgen in Abu Dhabi gestartet.