Außenministerin Annalena Baerbock Foto: Fabian Sommer/dpa up-down up-down Bundesregierung Baerbock-Vertrauter wird RWE-Cheflobbyist Von dpa | 01.11.2022, 12:30 Uhr

Ein langjähriger enger Mitarbeiter von Außenministerin Annalena Baerbock, Titus Rebhann, wechselt als Cheflobbyist zum Energiekonzern RWE. Der ehemalige Bürochef der Grünen-Politikerin wird zum 1. März 2023 Leiter der Hauptstadtrepräsentanz des Unternehmens in Berlin, wie ein RWE-Sprecher am Dienstag in Essen bestätigte. Zuvor hatte die „Welt“ berichtet.