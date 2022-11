G7-Außenminister in Münster Foto: Martin Meissner/Pool AP/dpa up-down up-down Außenministertreffen Baerbock eröffnet G7 in symbolträchtigem Friedenssaal Von dpa | 03.11.2022, 16:47 Uhr

Außenministerin Annalena Baerbock hat das unter deutscher Präsidentschaft organisierte Treffen ihrer Amtskolleginnen und -kollegen der G7 eröffnet - an einem Ort mit Symbolkraft. Im Friedenssaal des Historischen Rathauses in Münster sagte die Grünen-Politikerin am Donnerstag, die Stadt und der Saal verkörperten das Konzept des Friedens und der Rechtsstaatlichkeit - wie auch das G7-Treffen.