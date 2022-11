G7-Außenminister in Münster Foto: Rolf Vennenbernd/dpa-Pool/dpa up-down up-down Außenministerin Baerbock diskutiert mit G7 über Iran und Lage in Afrika Von dpa | 04.11.2022, 03:17 Uhr

Mit Beratungen über die Gewalt gegen Demonstranten im Iran setzen die G7-Außenministerinnen und -Außenminister an diesem Freitag (9.30 Uhr) ihr zweitägiges Treffen in Münster fort. Neben den systemkritischen Protesten in dem Land dürften die G7-Runde um Gastgeberin Annalena Baerbock (Grüne) auch Berichte über mögliche zusätzliche Waffenlieferungen Teherans an Russland beschäftigen.