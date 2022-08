Außenministerin Baerbock Foto: Britta Pedersen/dpa up-down up-down Außenministerin Baerbock bekommt Orden wider den tierischen Ernst Von dpa | 29.08.2022, 13:16 Uhr

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock bekommt den Orden wider den tierischen Ernst des Aachener Karnevalsvereins (AKV). Die Grünen-Politikerin werde als „moderne Ritterin im besten Sinne“ ausgezeichnet, teilte der AKV am Montag in Aachen mit. Die Politikerin sei standfest und humorvoll auf dem diplomatischem Parkett. Der Karnevalsorden wird am 4. Februar 2023 bei einer Festsitzung in Aachen überreicht. Eine Aufzeichnung wird zwei Tage später im Fernsehen zu sehen sein. Die Laudatio auf Baerbock hält ihre Amtsvorgängerin als Ritterin, die Schauspielerin Iris Berben.