Außenministerin Entfernung von Kreuz bei G7-Treffen: Baerbock zeigt Bedauern Von dpa | 04.11.2022, 19:22 Uhr

Krieg in der Ukraine, brutales Vorgehen gegen Proteste im Iran - an Themen mit Tragweite fehlt es beim G7-Treffen in Münster nicht. Für Aufregung sorgte ein Gegenstand, der nicht an seinem Platz war.