Simmerath Badeunfall in Eifelsee: Gestorbene Jungen waren Deutsche Von dpa | 30.08.2022, 12:16 Uhr

Die sieben und neun Jahre alten Jungen, die in der vergangenen Woche bei einem Badeunfall in der Eifel ums Leben gekommen sind, waren Deutsche. Die Familie lebt jedoch in England, wie die Staatsanwaltschaft Aachen am Dienstag auf Anfrage mitteilte. Zuvor hatte es in einer Mitteilung geheißen, die Brüder hätten sich als britische Touristen in Deutschland aufgehalten.