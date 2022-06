ARCHIV - Ein Frau schwimmt bei strahlendem Sonnenschein. Foto: picture alliance/Axel Heimken/dpa/Symbolbild FOTO: Axel Heimken up-down up-down DLRG Bäder und Rettungsschwimmer fehlen Von dpa | 28.06.2022, 07:03 Uhr

Der Sommer geht in die heiße Phase. Schon gibt es wieder Badeunfalle und Tote an Flüssen und Gewässern. Es fehlt an Rettungsschwimmern und Schwimmmeistern. DLRG-Präsidentin Vogt fordert einen Runden Tisch.