Blaulicht Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild up-down up-down Steinfurt B219 bei Ibbenbüren nach tödlichem Unfall gesperrt Von dpa | 16.07.2023, 12:42 Uhr | Update vor 2 Std.

Ein Motorradfahrer ist am Sonntagmorgen bei einem Unfall in der Nähe der Dörenther Klippen in Ibbenbüren (Kreis Steinfurt) ums Leben gekommen. Die B219 wurde zur Unfallaufnahme gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Der Verkehr werde abgeleitet.