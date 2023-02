Berivan Aymaz Foto: Marius Becker/dpa/Archivbild up-down up-down Grünen-Politikerin Aymaz für Visa-Erleichterungen für Erdbebenopfer Von dpa | 09.02.2023, 15:13 Uhr

Nach dem Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet hat sich NRW-Landtagsvizepräsidentin Berivan Aymaz für Visa-Erleichterungen für betroffene Menschen in der Katastrophen-Region ausgesprochen, die Angehörige in Deutschland haben. „Wer beispielsweise seine Großmutter, die die Erdbeben überlebt, aber nun keine Unterkunft mehr hat, zeitweise nach Deutschland holen will, soll dies unkompliziert tun können“, sagte die Grünen-Politikerin am Donnerstag in Düsseldorf.