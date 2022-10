Blaulicht Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Höxter Autos stoßen frontal zusammen: Drei Schwerverletzte Von dpa | 02.10.2022, 12:08 Uhr

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Kreis Höxter sind drei Menschen schwer verletzt. Der 23-jährige Fahrer des einen Autos, die 52-jährige Fahrerin des anderen Autos sowie ihre Tochter wurden bei der Kollision am Samstagnachmittag schwer verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie wurden allesamt in Krankenhäuser gebracht. Bei dem Mann sei nicht ausgeschlossen, dass er in Lebensgefahr schwebe, teilte eine Sprecherin der Polizei mit.