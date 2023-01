Krankenwagen Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfälle Autos geraten bei Unfällen ins Gleisbett der Stadtbahn Von dpa | 10.01.2023, 12:04 Uhr

Gleich bei zwei Verkehrsunfällen ist in Dortmund innerhalb weniger Stunden jeweils ein Autos in das Schotterbett der Stadtbahn geraten. Dadurch kam es am Montagabend zu zeitweisen Streckensperrungen auf den betroffenen Linien und auch zu einem erheblichen Schaden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.