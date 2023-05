Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Landkreis Heinsberg Automatensprengung in Waldfeucht Von dpa | 11.05.2023, 09:41 Uhr

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag in Waldfeucht im Landkreis Heinsberg einen Geldautomaten gesprengt. Die drei bis vier Täter seien mit einem Auto in Richtung Niederlande geflüchtet, teilte die Polizei mit. Zeugen hätten mehrere Detonationen gehört. Das Bankgebäude sei beschädigt worden. Die Schadenshöhe sei unbekannt. Ob die Täter Geld erbeutet haben, sei Gegenstand der Ermittlungen.