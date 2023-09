Heinsberg Automatensprenger lassen Sprengstoffreste zurück Von dpa | 26.09.2023, 13:15 Uhr | Update vor 48 Min. Gesprengter Geldautomat Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild up-down up-down

Automatensprenger haben in Heinsberg Sprengstoffreste am Tatort in einer Bankfiliale zurückgelassen. Experten des Landeskriminalamtes sprengten den gefährlichen Fund am Dienstagmorgen auf einem nahegelegenen Sportplatz, teilte die Polizei mit. Gegen 4 Uhr in der Nacht meldeten Anwohner eine Explosion. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler von mindestens drei Tätern aus, die einen Geldautomaten sprengten und per Auto in Richtung der niederländischen Grenze flüchteten. Bewohner angrenzender Wohnungen mussten zeitweise das Haus verlassen, bis die Sprengstoffreste entfernt waren und ein Statiker das Gebäude überprüft hatte.